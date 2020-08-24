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Haberler Aydın Tralleis gün yüzüne çıkıyor

Tralleis gün yüzüne çıkıyor

Aydın’ın en önemli tarihi yapılarından biri olan ’nde kazı ve restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tralleis gün yüzüne çıkıyor
Giriş Tarihi: 24.8.2020

M.Ö. 13 yüzyılda Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulan Tralleis Antik Kenti, devam eden bu kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla kente kazandırılacak. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Tralles Antik Kenti, Antik Çağ'da Anadolu'nun önemli kültür ve ticaret merkeziydi. Antik Kent modern kentin merkezinde olmasından dolayı turizm açısından önem teşkil eder. Günümüzde antik kentin yüzde 20'lik kısmı gün yüzüne çıkarılmıştır. Yakında Aydınımıza çok güzel bir Tralleis armağan edeceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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