11 yıl sonra aynı yerde ikinci cinayet

Aydın'da 11 yıl önce öldürdüğü kişinin yakınlarının intikam almak için pusu kurduğu Ali Ekimci (58) daha önce cinayeti işlediği yerde yine dehşet saçtı. Ali Ekimci, tabancayla husumetlisini ağır yaralarken kavgayı ayırmaya çalışan emekli gardiyan Hasan Kuruoğlu'nu da öldürdü. Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Arslanlı Mahallesi'nde 2009 yılında meydana gelen olayda, Ali Ekimci, bir düğünde karşılaştığı ve arasında husumet bulunan Muzaffer Balcı'yı silahla vurarak öldürmüştü.

PANDEMİ NEDENİYLE ÇIKTI

Cinayetle ilgili tutuklanan Ekimci, yargılandığı davada 20 hapisle cezalandırıldı. Nazilli Kapalı Cezaevi'nde 11 yıldır tutuklu bulunan Ali Ekimci, geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle tahliye edildi.

KAHVEHANEYİ BASTILAR

Ekimci tarafından 11 yıl önce öldürülen Muzaffer Balcı'nın kan davası güden oğlu Çağatay Balcı ve akrabası Yalçın Balcı, cezaevinden tahliye edilen Ekimci'yi Arslanlı Mahallesi'ndeki kahvehanede otururken gördü. İntikam almak için pusu kuran iki genç, kahvehaneyi bastı. Kan davası nedeniyle kendisini öldürmek isteyenlerle kavga eden Ekimci, belinden tabancayı çıkartarak 5 el ateş etti.

MERMİ KARNINA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin Balcı'nın koluna, kavgayı ayırmak için araya giren emekli gardiyan Hasan Kuruoğlu'nun da karnına isabet etti. Şüpheli Ali Ekimci olay yerinden kaçarken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin Balcı'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



PORTAKAL BAHÇESİNDE YAKALANDI

NAZİLLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ali Ekimci'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sevindikli Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde saklanan Ekimci, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından Ekimci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Kazım YÖRÜKCE