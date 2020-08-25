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Haberler Aydın Söke sevdalısı Amerikalı! Her sabah sahildeki çöpleri topluyor

Söke sevdalısı Amerikalı! Her sabah sahildeki çöpleri topluyor

Aydın'ın Söke ilçesi 'nde yaşayan Amerikalı , sahiline gözü gibi bakıyor. Joana her sabah sahilde yürüyüş yapıyor, hemde çevredeki çöpleri temizleyerek çevre kirliliğini önlüyor.

Söke sevdalısı Amerikalı! Her sabah sahildeki çöpleri topluyor

25.08.2020, 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,11:54

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde yer alan Ege Denizi'nin batıdaki en uç noktası olma özelliğinin yanında tarihi Rum Evleri ve doğası ile cennetten bir köşe olan Doğanbey'de yaşayan Joana Eleni Sözen çevreye olan duyarlılığı ile örnek teşkil ediyor. Doğa dostu olan Amerikalı Joana, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi ve Karina Dalyanına adeta sevdalı. 20 yıldır yaşadığı Doğanbey Mahallesi'nde çevre gönüllüsü olarak da adından bahsettiren Joana; eline eldivenlerini giyip, hemen hemen her gün Karina Dalyanı sahilinde çöp topluyor. Sabah sporunun yanında çöp toplayan Joana Eleni Sözen, çevre konusunda insanları bilinçlendirmek üzere farkındalık oluşturuyor.



Bölge halkının sevgisini de kazanan Joana Eleni Sözen; "Dünya harikası bir yerde yaşıyoruz. Korumak hepimizin görevi" diyerek, vatandaşların etrafa çöp atmamaları gerektiğini ifade etti.

İHA

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