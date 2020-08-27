Ehliyetsiz sürücü trafigi birbirine kattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir karayolu, Kızılcaköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. İncirliova'dan Efeler'e doğru giden Yunus D. idaresindeki 09 M 5541 plakalı yolcu minibüsüne, Emrah B. yönetimindeki 48 NP 075 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe B. ve Oya Naz B. isimli çocuk yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, ehliyeti olmadığını belirledikleri otomobil sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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