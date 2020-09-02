Güzelhisar Barajı’nda su seviyesi azalıyor

İzmir'in günlük içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranı azaldı. Nisan ayı sonunda yüzde 65.17 olan doluluk oranı, Ağustos sonunda yüzde 52.78'e kadar geriledi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemeye göre, barajda kullanılabilir su hacmi 75 milyon 682 bin metreküp oldu. Açıklanan veriye göre doluluk oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.87 oranında azaldı.