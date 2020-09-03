Anne ve iki kızından 13 gündür haber yok

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 21 Ağustos'ta evden çıkıp bir daha dönmeyen Filipinli anne Danica Maira Özcan (31) ile 2 kızından haber alınamıyor. Dede Cihan Özcan (51), gelini ile torunları 4 yaşındaki Cihan Ada ve 2 yaşındaki Zeynep'in 13 gündür dönmediğini belirterek, "Başvurmadığım yer kalmadı. Evine dönmelerini istiyorum" dedi.
KAÇIRILMIŞ OLABİLİR
Gelini ve torunlarının kaçırılmasından endişelendiğini dile getiren dede Cihan Özcan, "Gelinimi ve torunlarımı görenlerin insanlık adına bize veya emniyet birimlerine haber vermelerini istiyorum" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE
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