  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da feci kaza! Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli hayatını kaybetti

Aydın'da feci ! Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikleti kullanan (64) hayatını kaybetti.

Aydın'da feci kaza! Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli hayatını kaybetti

DHA

03.09.2020, 08:48

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nazilli- Denizli Gıdı geçidinde meydana geldi. Karaçay Mahallesi yönünden gelen ve karayoluna çıkmaya çalışan elektrikli bisikletli Hüseyin Soydaş, Aydın yönünden gelen Serkan K. (38) yönetimindeki 35 AK 1867 plakalı beton mikserinin çarpması sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soydaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazilli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Soydaş'ın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mikser sürüsüsü Serkan K. gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da feci kaza! Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA