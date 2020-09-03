Aydın'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, sıcaklıkların son yıllarda Eylül ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşması bekleniyor. Ülke genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin edilirken, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrede 45 dereceyi gören Aydınlı vatandaşlar da çareyi park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda buldu. Banklara oturarak serinleyen ve dinlenen vatandaşlar, artan hava sıcaklıklarının çiftçileri de etkilediğine dikkat çekti.





"AYDIN SICAK BİR ŞEHİR"

Önceki yıllarda havaların daha serin olduğunu belirten 66 yaşındaki Yılmaz Karhan, "70'li yıllarda havalar serin olurdu, yağmur yağardı, şimdi ise sıcaklardan oturamıyoruz devamlı sıcak var. Dışarıya çıktığımızda da mecburen ağaç gölgelerine oturuyoruz" dedi.



Aydın'a sınava gelen Konyalı öğrenciler, Aydın'ın sıcak olduğunu ifade ederek "BESYO mülakatları için Aydın'a geldik. Bizler Konyalıyız, böyle sıcaklıklara alışkın değiliz. Aydın gerçekten sıcak bir şehirmiş" dedi.



Sıcaklar sebebiyle gölgedeki banklara oturduklarını ifade eden Serdar Oruç ise, "Sıcaklıklar yoğun. Biz de dut ağaçlarının gölgesine geliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde, incir ağaçları bile yaprak döküyor. İnşallah yağmurlar olur da hava biraz serinler" dedi.



Meteorolojik verilere göre Aydın'da en düşük hava sıcaklığı 30 Eylül 1970 yılında 7.6 derece olarak ölçülürken, en yüksek hava sıcaklığı ise 1 Eylül 2007 yılında 43.3 derece ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

İHA