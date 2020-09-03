Düğün yerine ölüm geldi

Aydın'da kına gecesi yapan Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) çiftini ölüm ayırdı. Düğünlerine iki gün kala trafik kazası yapan genç çiften Varol hayatını kaybederken, Taşdemir ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Kaza, Bursa'da meydana geldi.

DÜĞÜNLERİ YARIN OLACAKTI

BURSA'DA mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, bir süre önce nişanlandı. Evlilik kararı alan genç çift, geçen cuma günü Aydın'da kına gecesi yaptı. Kına gecesinin ardından genç çift, 4 Eylül Cuma günü yapılacak düğün töreni için Bursa'ya gitti.

OTOMOBİL KAĞIDA DÖNDÜ

BURSA'DA düğün hazırlıklarına devam eden genç çifti, en mutlu günlerine iki gün kala trafik kazası ayırdı. Varol idaresindeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E. kontrolündeki 35 NNV 50 idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol'un yanında yolcu konumunda bulunan nişanlısı Taşdemir ağır yaralandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Taşdemir ile araçta bulu-nan diğer yaralılar Gaye Taş-demir (22) ve Bircan Taşde-mir (42) olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelerek acı haberi alan genç çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.



MEHMET KAVAS