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Haberler Aydın Kayıp katibin cesedi sulama kanalından çıktı

Kayıp katibin cesedi sulama kanalından çıktı

Kayıp katibin cesedi sulama kanalından çıktı
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki cezaevi katibi Hüseyin Arslan'ın aracı sulama kanalında bulundu. Kanalda yapılan 2 saatlik aramanın ardından Arslan'ın cesedine ulaşıldı.

YILLIK İZİN ALDI
SÖKE Ceza İnfaz Kurumu'nda katip olan 2 çocuk babası Hüseyin Arslan, yıllık izin alarak Didim'e gittikten sonra ortadan kayboldu. Arslan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ekipleri, cep telefonundan sinyal alınamayan Arslan'ı bulmak için bölgedeki kameraları inceledi. Yapılan çalışma sonucu Didim Akköy yolu üzerindeki Balat-Güllübahçe arasında bulunan sazlık alanda Arslan'a ait otomobilin parçaları ile lastik izlerine rastlandı.

2 SAAT ARAMA YAPILDI
Aracın sulama kanalına uçtuğu ihtimali üzerine İzmir'den sualtı dalgıcı istendi. Dalgıçlar, kanalda aracın yerini tespit etti. Arslan'ın bulunması için kanalda yapılan aramalarda 2 saat sonra cansız bedene ulaşıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

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