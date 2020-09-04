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Haberler Aydın Kuşadası'ndaki milli parkta görevli atlı jandarmadan Kovid-19 uyarısı

Kuşadası'ndaki görevli atlı jandarmadan Kovid-19 uyarısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Parkı'nda görev yapan jandarma atlı timi, ziyaretçilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını istiyor.

Kuşadası'ndaki milli parkta görevli atlı jandarmadan Kovid-19 uyarısı

AA

04.09.2020, 14:26

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen ve bu yıl haziran ayında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Kavaklı Karakolunda göreve başlayan "Erbay" ve "Selenge" isimli atlar, jandarma astsubaylarla devriye görevini sürdürüyor.
Astsubaylar, mili parkın koylarında piknik yapmak ve yüzmek için gelenlere, Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Sahil dışında maske takmayanlar ise uyarılıyor. Maskesi olmayanlara maske temin ediliyor.

Öte yandan "Erbay" ve "Selenge" isimli atlar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar atların yanına gelerek fotoğraf çekti. Atları sevmelerine izin verilen çocuklar da keyifli anlar yaşadı.

Zonguldak'tan tatil için gelen Metin Çavdar, atları gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek, "Atlı timi burada görmek çok güzel çünkü burada huzur ve güveni hissetmemizi sağlıyor. Herhangi bir problemle karşılaştığımızda iletişime geçecek birilerinin yanıbaşımızda olması çok güzel." dedi.

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