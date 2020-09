Aydın’ın damak tadı Hayri Usta

Aydınlılara Girit mutfağından leziz tatlar sunan Hayri Usta Lokantası, sektöründe fark oluşturmaya devam ediyor. İşletme sahibi Hayrettin Dincil, tüm vatandaşları bu lezzetleri tatmaya davet etti

Aydın'da 2011 yılında hizmete açılan Hayri Usta Lokantası, Girit Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerini müşterileriyle buluşturuyor. Lezzetli yemekleriyle sektörde fark oluşturan Hayri Usta Lokantası'nın arapsaçı kökünden kuzu kaburga, kuzu etli şevketi bostan ve etli enginarı yoğun ilgi görüyor. Aydın'da tek olduklarını belirten Hayri Usta Lokantası'nın işletme sahibi Hayrettin Dincil, tüm vatandaşları bu lezzetleri tatmaya davet etti.



BAŞKA YERDE BULAMAZSINIZ

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde hizmet veren Hayri Usta Lokantası, kurulduğu günden bugüne damak tadına güvenenlerin ve sofrasında eşsiz tatlar görmek isteyenlerin değişmez adresi oldu. Günlük 20 yemek ve 8 çorba çeşidiyle Aydınlılara Girit mutfağından leziz tatlar sunan işletme, her geçen gün aranılan lezzet olmaya devam ediyor. Tüm yemeklerde sağlık deposu olan zeytinyağını kullanan Hayri Usta Lokantası, özel lezzetleriyle de sektörde fark oluşturuyor. Arapsaçı kökünden kuzu kaburga, kuzu etli şevketi bostan ve kuzu etli enginarın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Hayrettin Dincil, her gün birçok vatandaşın bu üç lezzeti tatmak için işletmeye geldiğini ve bu yemeklerin başka bir işletmede bulunamayacağını söyledi.



KÜLTÜR VE LEZZET BİR ARADA

Kuzu etli enginara çok önem verdiğini söyleyen Dincil, "Mesleğinde 30 yılı geride bırakmış bir usta olarak enginarın her gün tüketilmesini öneriyorum. İşletme olarak sağlık açısından birçok faydası olan enginarı kuzu eti ile birleştirerek güzel bir tat elde ettik. Bu yemeklerimiz aynı zamanda bizim kültürümüz. İşletme olarak zengin mutfağımızla kültür ve lezzeti bir arada veriyoruz. Bu anlamda kültürümüze sahip çıkıp bu lezzetlerin daha da yaygınlaşması için çaba harcamalıyız. Bu anlamda Hayri Usta Lokantası olarak bu lezzetin tanıtılması ve tüketilmesi hususunda üzerimize düşen bir görev varsa her zaman hazırız" diye konuştu.



MESLEKİ BİRİKİM

Yiyecek sektöründe başarılı olmanın yolunun kendine özgü bir yemek kültürü yapmaktan geçtiğini ifade eden evli ve iki çocuk babası Dincil, "Yemek sektöründe zirvede yer almak işin mutfağından gelmekten geçiyor. Bu sektörde özenmeyeceksin. Kendi yemek kültürünü oluşturacaksın. Bu sektör mesleki birikim istiyor. Mesleki birikim olmadan başarılı olmak çok zor" şeklinde konuştu.