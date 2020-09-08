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Kuşadası’nda yavrusu nöbeti

Kuşadası sahil siteleri bölgesindeki Orsen Sitesi’ne ait bir kafeterya önünde 8 Temmuz 2020 tarihinde yuva yapan cinsi iribaş deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Site sakinlerinin “artık çıkmaz” dediği umudunu kestiği bir anda, 59. günde haftalardır beklenen yavrular geldi. İlk gün yuvadan 29 yavru çıkarken, yavruların arka bölümdeki ışık yoğunluğundan etkilenmemesi için denize doğru bir kanal açıldı.

Kuşadası’nda caretta caretta yavrusu nöbeti

08.09.2020, 10:50

Koruma altına alınan yuva alanı, sahil sitelerinden gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürlüğü uzmanları ve Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) işbirliğiyle yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlandı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, " O sırada sahilde bulunan vatandaşlar çok şanslıydı ve hayatlarında belki de ilk kez görebilecekleri bir olayı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Yaklaşık 20 kilometrelik kumsalı bulunan Kuşadası kıyılarında, önümüzdeki yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle daha çok Carettanın gelmesini umut ediyor ve çoğaldıklarında da, Kuşadası'nın Yuvalama Alanı statüsüne alınmasını bekliyoruz.



Deniz kaplumbağalarının sağlıklı bir şekilde nesillerini sürdürebilmesi için, denizlerimizi temiz tutmalı, özellikle naylon poşet gibi plastik maddeleri toplayarak denize gitmelerini önlemeliyiz " dedi.

İHA

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