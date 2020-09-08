Yeşilırmak Caddesi’ne kasis İstiyorlar

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Yeşilırmak Caddesi, duyarsız sürücüler nedeniyle vatandaşların kabusu oldu. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki yolda hızla seyreden sürücüler, vatandaşları adeta ölümle burun buruna getiriyor. Sürat yapan sürücüler nedeniyle yolun tehlike saçtığını belirten vatandaşlar, caddeye kasis yapılması için yetkilileri göreve davet etti.