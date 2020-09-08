  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Yeşilırmak Caddesi’ne kasis İstiyorlar

’ne kasis İstiyorlar

Yeşilırmak Caddesi’ne kasis İstiyorlar
Giriş Tarihi: 8.9.2020

WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Yeşilırmak Caddesi, duyarsız sürücüler nedeniyle vatandaşların kabusu oldu. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki yolda hızla seyreden sürücüler, vatandaşları adeta ölümle burun buruna getiriyor. Sürat yapan sürücüler nedeniyle yolun tehlike saçtığını belirten vatandaşlar, caddeye kasis yapılması için yetkilileri göreve davet etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşilırmak Caddesi’ne kasis İstiyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA