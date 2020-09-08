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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Yeşilırmak Caddesi, duyarsız sürücüler nedeniyle vatandaşların kabusu oldu. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki yolda hızla seyreden sürücüler, vatandaşları adeta ölümle burun buruna getiriyor. Sürat yapan sürücüler nedeniyle yolun tehlike saçtığını belirten vatandaşlar, caddeye kasis yapılması için yetkilileri göreve davet etti.
Yeşilırmak Caddesi’ne kasis İstiyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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