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Haberler Aydın Aydın’da sıcak hava termometreleri de şaşırttı

’da termometreleri de şaşırttı

’nin en sıcak illerinden olan ’da, Eylül ayında da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, sıcaklıkların son yıllarda Eylül ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerinde seyretmeye devam ediyor.

Aydın’da sıcak hava termometreleri de şaşırttı

İHA

09.09.2020, 15:28

Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrede 42 dereceyi gören Aydınlı vatandaşlar da çareyi park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda buldu. Banklara oturarak serinleyen vatandaşlar, Eylül ayında sıcaklıkların bu seviyelerde olmasının normal olmadığını ifade etti.



"TERMOMETRELER DE ŞAŞIRDI"
Sıcak havalarla birlikte Aydın'da termometrelerin de ayarı şaştı. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrenin bir yüzü 42 dereceyi gösterirken, diğer yüzü de 41 dereceyi gösterdi. Termometrelerdeki anlık sıcaklık değişimini gören vatandaşlar da termometreler gibi şaşırdı.

Hava sıcaklıklarının Pazartesi gününe kadar yüksek seviyelerde seyretmesi beklenirken, nem oranındaki artış ile hissedilen sıcaklıklar da artış gösterecek.

İHA

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