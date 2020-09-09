Aydın’da sıcak hava termometreleri de şaşırttı

Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrede 42 dereceyi gören Aydınlı vatandaşlar da çareyi park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda buldu. Banklara oturarak serinleyen vatandaşlar, Eylül ayında sıcaklıkların bu seviyelerde olmasının normal olmadığını ifade etti.





"TERMOMETRELER DE ŞAŞIRDI"

Sıcak havalarla birlikte Aydın'da termometrelerin de ayarı şaştı. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrenin bir yüzü 42 dereceyi gösterirken, diğer yüzü de 41 dereceyi gösterdi. Termometrelerdeki anlık sıcaklık değişimini gören vatandaşlar da termometreler gibi şaşırdı.

Hava sıcaklıklarının Pazartesi gününe kadar yüksek seviyelerde seyretmesi beklenirken, nem oranındaki artış ile hissedilen sıcaklıklar da artış gösterecek.

İHA