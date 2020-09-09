Yeni Asır yazdı Şenay’a destek yağdı

5 yıldır yatağa mahkum olan Adıgüzel'in (40) tedavisi için gereken paranın toplanması için Aydın Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatılmıştı. Yeni Asır'ın 16 Mayıs'ta 'Yatağa bağımlı kızı için yardım bekliyor' başlığıyla duyurduğu yardım kampanyasına destek yağarken hesapta biriken 50 bin lira ile Şenay'ın İstanbul'daki rehabilitasyon merkezinde 3 ay önce tedavisine başlandı. Şenay'ın tedavi masrafları için gereken 200 bin lira 4 ayda bulundu.

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