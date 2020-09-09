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Haberler Aydın Yeni Asır yazdı Şenay’a destek yağdı

Yeni Asır yazdı Şenay’a destek yağdı

'da yaşayan ve sağlık ocağında tıbbi sekreter olarak çalışan Şenay Adıgüzel, beyni besleyen damarlardaki tıkanıklık nedeniyle felç geçirdi.

Yeni Asır yazdı Şenay’a destek yağdı
Giriş Tarihi: 9.9.2020

5 yıldır yatağa mahkum olan Adıgüzel'in (40) tedavisi için gereken paranın toplanması için Aydın Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatılmıştı. Yeni Asır'ın 16 Mayıs'ta 'Yatağa bağımlı kızı için yardım bekliyor' başlığıyla duyurduğu yardım kampanyasına destek yağarken hesapta biriken 50 bin lira ile Şenay'ın İstanbul'daki rehabilitasyon merkezinde 3 ay önce tedavisine başlandı. Şenay'ın tedavi masrafları için gereken 200 bin lira 4 ayda bulundu.

KAZIM YÖRÜKCE

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