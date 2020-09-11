Muğla'dan Aydın yönüne giden Lütfiye K'nin kullandığı 35 Z 7073 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde bisikletiyle seyreden İsmail Bütüşabat'a (14) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Bütüşabat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Lütfiye K. gözaltına alındı.
Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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