Haberler Aydın Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüler

Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüler

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da düzenlenen Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantı, basına kapalı olarak sürüyor.