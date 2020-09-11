Hüseyin Aksoy’dan otobüste denetim

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, korona virüsü tedbirleriyle ilgili ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Vali Aksoy ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Halk otobüsüne binerek şoför ve yolcuların maske kontrolü yapan Vali Aksoy, Aydınlıların kurallara uyduğunu söyledi.

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