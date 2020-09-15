Bu ne yaman çelişki!

YENİ Asır'ın 'Utanç Duvarı' başlıklı haberiyle yeni bir rant olayı ile gündeme gelen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, belediye binasına 'Ranta geçit yok' yazılı pankart astırdı. Görev yaptığı yaklaşık 7 yıllık süreçte birçok rant olayında ismi geçen CHP'li Atabay, astırdığı pankartla adeta kendisiyle çelişti. Baltayı yine taşa vuran CHP'li Atabay'ı samimiyetsizlikle suçlayan Didimliler, "Belediyeye pankart astırdı rantı kendi yapıyor" dedi.

ATABAY YİNE BAŞROLDE

AYDIN'IN ilçesi Didim'de CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yeni bir rant olayında yine başrolde yer aldı. CHP'li Başkan Atabay, Akbük'te arkadaşına ait işletmeye alkol ruhsatı verebilmek için Rum Ortodoks Kilisesi'nin iki kapısının duvarlara örülmesine göz yumdu.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

TÜM kesimlerin tepkisini çeken kiliseye duvar örülmesini Yeni Asır, dün okuyucularına manşetten 'Utanç Duvarı' olarak başlıklı haberiyle duyurdu. Yeni Asır'ın haberiyle yeni bir rant olayında gündem olan Başkan Atabay, görenleri şaşkına döndüren bir olaya imza attı.

SAMİMİYETSİZ BAŞKAN

BELEDİYE binasına 'Ranta geçit yok' yazılı dev pankart astıran Atabay, samimiyetsizlikle suçlandı. Pankartı asan Atabay'a tepki gösteren Didimliler, "Başkan, ranta geçit yok diyor ama rantla ilgili birçok olayda ismi yer alıyor. Bu tutarsızlık değil mi? Bu pankartı asan bir başkanın adının rantla hiç anılmaması gerekiyor. Başkanı samimiyetsiz buluyoruz. Belediyeye pankart astırdı rantı kendi yapıyor" dedi.

Adem ÜLKER