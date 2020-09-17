AYDIN'DA skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Didim Başkanı Deniz Atabay'ın tecavüz ettiği iddia edilen S.T. ile ilgili yürütülen soruşturmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu. Bakanlık, mağdur S.T'yi de devlet koruması altına aldı.
ADEM ÜLKER
Mağdur kadın devlet korumasına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.