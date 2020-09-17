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Haberler Aydın Mağdur kadın devlet korumasına alındı

Mağdur kadın devlet korumasına alındı

Mağdur kadın devlet korumasına alındı
Giriş Tarihi: 17.9.2020

AYDIN'DA skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Didim Başkanı Deniz Atabay'ın tecavüz ettiği iddia edilen S.T. ile ilgili yürütülen soruşturmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu. Bakanlık, mağdur S.T'yi de devlet koruması altına aldı.

ADEM ÜLKER

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