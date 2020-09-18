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Haberler Aydın Cennet koyu atıklarla kirlendi

atıklarla kirlendi

Cennet koyu atıklarla kirlendi
Giriş Tarihi: 18.9.2020

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DİDİM'İN Altınkum mahallesinde Cennet koyu üzerinde oluşan manzara görenleri hayrete düşürüyor. Bir otelin tadilatından çıkan çöp ve atıklar, Cennet Koyu 100'ncü sokak üzerindeki boş alana bırakıldı. Çöp yığınlarından adeta bir tepe oluşan bölgede, atıklar bir aydır alınmıyor. Belediyeyeden yanıt alamadıklarını belirten vatandaşlar, "Turizm cenneti Didim, bırakılan çöpler nedeniyle kötü bir imaj uyandırıyor" dedi.


FOTOĞRAF: KAZIM YÖRÜKCE

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