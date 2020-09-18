Cennet koyu atıklarla kirlendi

WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

DİDİM'İN Altınkum mahallesinde Cennet koyu üzerinde oluşan manzara görenleri hayrete düşürüyor. Bir otelin tadilatından çıkan çöp ve atıklar, Cennet Koyu 100'ncü sokak üzerindeki boş alana bırakıldı. Çöp yığınlarından adeta bir tepe oluşan bölgede, atıklar bir aydır alınmıyor. Belediyeyeden yanıt alamadıklarını belirten vatandaşlar, "Turizm cenneti Didim, bırakılan çöpler nedeniyle kötü bir imaj uyandırıyor" dedi.



FOTOĞRAF: KAZIM YÖRÜKCE