Mutlulukları yarım kaldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada Aydınlı çiftten Yıldız İvdil (22) hayatını kaybetti, eşi ile oğlu yaralandı. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yaşayan Agit İvdil (25), eşi Yıldız İvdil ve 2 yaşındaki oğlu Yiğit Agit İvdil ile kayınvalidesini ziyaret etmek için Antalya'ya gitti.

YOL YENİ ASFALTLANMIŞTI

Fethiye'den Korkuteli yönüne giden Agit İvdil yönetimindeki 09 DB 632 plakalı otomobil, yeni asfaltlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanarak beton elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Yıldız İvdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Agit İvdil ile oğlu Yiğit İvdil, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, baba Agit İvdil ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazım YÖRÜKCE