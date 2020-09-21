Kahraman mahalleli

AYDIN'DA çıkan orman yangınına kendi imkanlarıyla müdahale eden mahalle halkı, ekiplerin yardımıyla alevleri söndürerek onlarca alanın yanmasının önüne geçti.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

OLAY, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti.

MÜCADELE ETTİLER

SÖNDÜRME ekipleri yangın bölgesine gelene kadar alevlerin büyümemesi için canla başla mücadele eden Altıntaş Mahallesi sakinleri, büyük takdir topladı. DÖRT arazöz, 9 su tankeri, 5 orman mühendisi, 15 orman işçisi ve 50'den fazla mahalle sakininin müdahale ettiği orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

MEHMET KAVAS