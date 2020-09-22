Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla aranan S.İ., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alacamescit Mahallesi'ndeki rutin yol kontrolünde, kendilerini görünce tedirgin olduğunu fark ettikleri S.İ.'yi durdurup, kimlik sorgulaması yapmak istedi. Ancak S.İ., polislerin kendisine yönelmesi üzerine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından S.İ., saklanmak için girdiği metruk binada yakalandı. S.İ.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, park halindeki otomobilden hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.



Kuşadası'nda daha önce 70 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirtilen S.İ.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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