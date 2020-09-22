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Haberler Aydın Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

şüphelisi kıskıvrak yakalandı

'da yaptığı gerekçesiyle suçlanan S.İ., 10 dakikalık kovalamacası sonucu yakalandı. Daha önce 70 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen S.İ.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

22.09.2020, 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,10:59

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla aranan S.İ., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alacamescit Mahallesi'ndeki rutin yol kontrolünde, kendilerini görünce tedirgin olduğunu fark ettikleri S.İ.'yi durdurup, kimlik sorgulaması yapmak istedi. Ancak S.İ., polislerin kendisine yönelmesi üzerine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından S.İ., saklanmak için girdiği metruk binada yakalandı. S.İ.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, park halindeki otomobilden hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Kuşadası'nda daha önce 70 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirtilen S.İ.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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