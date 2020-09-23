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Haberler Aydın 25 yıl hapse mahkum oldu ama serbest

25 yıl hapse mahkum oldu ama serbest

25 yıl hapse mahkum oldu ama serbest
Giriş Tarihi: 23.9.2020

Aydın Nazilli'de 2013'te 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Uslu'yu ittiği suçlamasıyla yargılanan nişanlısı Baki Can Gölcü, mahkemece 25 hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanma talebini reddederek adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Gölcü'nün aldığı cezaya rağmen adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına acılı aile isyan etti.

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