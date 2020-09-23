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Haberler Aydın 286 tane midye yedi, Türkiye rekorunu kırdı

286 tane midye yedi, rekorunu kırdı

286 tane midye yedi, Türkiye rekorunu kırdı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

AYDIN Didim'de tatil yapan 25 yaşındaki Esma Doğan, sahilde bulunan midyeciye giderek midye yeme rekoru kıracağını söyledi. Midye restoranının sahibi Barış Demir yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'de kadınlarda midye yeme rekorunun 285 olduğunu öğrendi. Rekoru kırması için Esma Doğan'a kova kova midye getirildi. 1 saat 12 dakikada 286 midye yiyen Doğan, 285 olan rekoru egale etti. Son yediği midyenin ardından meşalelerle kutlama yapan Doğan, seneye 500 midye yiyerek kendi rekorunu kıracağını söyledi.

TUBA AYHAN

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