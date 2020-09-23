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Haberler Aydın 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

TEKİRDAĞ'IN Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı. Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y. (51) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı.

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