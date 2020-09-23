5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

TEKİRDAĞ'IN Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı. Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y. (51) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı.