Arı kovanları vatandaşların kabusu oldu

Aydın'da yol kenarında bırakılan arı kovanları vatandaşları tedirgin ediyor. Arılardan dolayı yoldan geçmekte güçlük yaşadıklarını belirten Aydınlılar, yetkileri göreve davet ederek kovanların taşınmasını istedi. Aydın'da bal üreticileri, Çine ve Karpuzlu karayolu üzerine çok sayıda arı kovanı bıraktı. Yola yaklaşık 50 metre mesafede bulunan kovanlar, yoldan yaya ve motosikletli olarak geçenleri kaygılandırıyor.

'KORKU İÇİNDEYİZ'

Arıların saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen bölge halkı, "Hepimiz korku içerisindeyiz. Kendi canımızın yanı sıra hayvanlarımız için de endişe duyuyoruz. Yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAF: MEHMET KAVAS