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Aydın'da satan şahıs tutuklandı

'de sattığı tespit edilen Ü.B isimli şahıs tutuklandı. 0.94 gram esrar maddesi ile yakalanan Ü.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

23.09.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,15:53

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, K.T. ve F.P. isimli şahıslardan 1.35 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen Ü.B. isimli şahıs 0.94 gram esrar maddesi ile yakalandı. Ü.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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