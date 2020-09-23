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Haberler Aydın Didim’de pazar yerleri denetlendi

Didim’de pazar yerleri denetlendi

Aydın’ın Didim ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimler aralıksız devam ederken, koordinesinde pazar yerlerinde kontroller gerçekleştirildi.

Didim’de pazar yerleri denetlendi

23.09.2020, 13:26

Didim Kaymakamı Halil Avşar'ın başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılırken, farkındalık oluşturmak adına da çalışmalar gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Didim Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı ve Aydın Valiliği'nin talimatları doğrultusunda, ilçemiz kaymakamı Halil Avşar'ın koordinasyonuyla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve personelleri, mahalle muhtarlarımız, esnaf ve meslek odaları temsilcilerimiz, genel kolluk birimlerimizin katılımıyla oluşturulan özel ekiplerce 'Kontrollü Sosyal Hayat' döneminde temel prensip ve esaslar olarak ön plana çıkan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi hususların yanı sıra bütün iş kolları ve yaşamın tüm alanları için belirlenen tedbirler ve kurallara uyulup uyulmadığına yönelik denetimler titizlik ve hassasiyet ile sürdürülmekte olup, ayrıca da halkımıza rehberlik etmek ve sürece dair farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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