7 yıl sonra 25 yıl ceza aldı ama tutuklanmadı

Aydın'ın Nazilli, 2013 yılında bir otelin 4'üncü katından düşerek yaşamını yitiren Gamze Uslu'nun ailesi, kızlarını iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 25 yıl hapse çaptırılan nişanlısı Baki Can Gölcü'nün tutuklanmamasına isyan etti. Gözü yaşlı anne Fatma Uslu, "Benim ciğerim yanarken kızımı öldüren kişi elini kolunu sallayıp geziyor. Adalet istiyoruz" diye konuştu. Adnan Menderes Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Gamze Uslu, nişanlısı olan Baki Can Gölcü ile birlikte kaldığı otelin 4'üncü katından bir otomobilin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili genç kadının nişanlısı Baki Can Gölcü hakkında dava açıldı. Dava kapsamında olayın cinayet mi intihar mı olduğuna ilişkin bilirkişi bir sonuca varamazken bu yönde rapor hazırlandı.

KARAR TEMYİZE GİTTİ

Mahkeme heyeti, 6 celsenin sonunda Gölcü'ye müebbet hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak hapis cezası 25 yıla çevrilen Gölcü, cezası onana kadar adli kontrol ile serbest bırakıldı. Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı temyize götürdü. Yargıtay, yaptığı inceleme sonucu yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

TALEP REDDEDILDI

Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada karar verildi. Baki Can Gölcü'ye Gamze Uslu'ya yönelik önce 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında yasal koşullar oluşmadığından indirim yapılarak 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede Baki Can Gölcü'nün adli kontrol yükümlülüklerine uymuş olması nedeniyle bu aşamada adli kontrolün yeterli ölçüde olacağı belirtilerek, tutuklamanın bir tedbir oluşu hususları dikkate alındığında sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verildi.





'CİĞERİM YANIYOR'

DURUŞMANIN ardından Yeni Asır'a konuşan aile, adaletin yerini bulmasını beklediklerini söyledi. Kızının acısının halen taze olduğunu dile getiren anne Fatma Uslu, "Tarifi imkansız bitmeyen bir acı yaşıyorum. Mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay bozdu. Sanık tutuksuz yargılanıyor ve serbest olarak yargılanıyor. Benim ciğerim yanarken kızımı öldüren kişi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

İhsan KARATAŞ