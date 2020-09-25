1.5 milyonluk çöp ev!

3 çocuk babası olan ve karısı Ayşe Açıkel'i 4 yıl önce kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 79 yaşındaki Nazmi Açıkel'in evinden çıkan kovalar dolusu parayı sayamayan belediye ekipleri, paraları bankaya götürdü.



BANKAYA GİTTİLER

Banka görevlileri, bozuk paraları 5 saatte sayarken evden çıkan servetin 1.5 milyon lira olduğu belirlendi. Bu para Açıkel'in hesabına yatırıldı. Sokaklarda baskül ile tartıcılık yaparak bu paraları biriktiren Nazmi Dede'nin bankada hatıra sayılır parasının olduğu da ortaya çıktı. Öte yandan temizlik ekipleri Nazmi Dede'nin evinden 3 kamyon çöp çıkardı.





AĞLAYARAK YALVARDI

Karısıyla birlikte yıllarca tekstil fabrikasında çalışıp emekli olduktan sonra tartıcılık yapmaya başlayan Nazmi Dede, yapılan temizlik çalışmalarını izlerken gözyaşı döktü. Evindeki çöpleri dışarıya atılan Nazmi Dede, ekiplere eşyalarını atmamaları için yalvarırken kendisini şikayet eden komşularına sitem etti.





'BEN DİLENCİ DEĞİLİM'

YAŞLI adam, sokaktan topladığı eşyaların komşularının iddia ettiği gibi çevreye kötü koku salmadığını söyledi. Ayrıca evinde çıkan paraları dilencilik yaparak toplamakla suçlanan gözü yaşlı Açıkel, "Ben bu paraları dilencilikle değil, alın terimle çalışarak kazandım. Tartıcılık yaparak kimseye muhtaç olmadan, kendi halimde yaşıyorum. Evimden çıkan eşyaları çöpten toplamadım. Eşim ve dostum kullanmadıkları eşyaları bana verdi" diye konuştu.

Kaızm YÖRÜKCE