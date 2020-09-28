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Haberler Aydın Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama

'de ticaretine 16 tutuklama

'de satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama

28.09.2020, 18:23

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 144 gram metamfetamin, 53 gram eroin, 21 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, 1.5 gram kokain, 12 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, tabanca ve tüfeğe ait 13 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği bildirilen 35 bin 509 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.








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