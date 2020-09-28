Kocagöl’ün balıkları kurtarılacak

Yeni Asır'ın Aydın'daki Kocagöl'de gerçekleşen balık ölümleri ilgili haberi ses getirdi. Haberin ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Gölde kirliliğe neden olan unsurlar yetkililer tarafından tutanak altına alınırken gölün denizle bağlantısını sağlayan kanal, belediye ekiplerince iş makineleriyle açıldı. EKODOSD Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Bundan hem Kocagöl kazanacak hem de çevresinde yaşayan binlerce insan mutlu olacaktır. Yeni Asır'a çevreye karşı duyarlılığını ortaya koyan haberinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE