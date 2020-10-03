Cesedi ağaçta asılı kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas eden Yasin Taş (27), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

DEMİR ÇUBUKLA ÇIKTI

Karaova Mahallesi Yuvam sitesi mevkiinde belediyeden kozalak toplama işini alan bir firmada çalıştığı öğrenilen Yasin Taş'ın kozalakları düşürmek için yanına aldığı demir çubuk çıktığı ağacın içinden geçen elektrik hattına temas etti. Akıma kapılan Yasin Taş'ı kurtarmak için birlikte çalıştığı iş arkadaşları mücadele etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ADM, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesi üzerine ağaçta asılı vaziyette kalan Yasin Taş'ın cansız bedeni yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan Yasin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.







İbrahim UZUN