Akın var talana akın!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nın kalbi olan Tariş arazisini betonlaşmaya açtı. Tariş arazisi için 4 yıl önce yapılan referandumda araziyi yeşil alan olarak görmek istediklerini beyan eden Kuşadalılar, bu taleplerini dikkate almayan Çerçioğlu'ne tepkili. AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, Çerçioğlu'nun Tariş alanının yeşil alan olması için verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Halkçıyız yalanından vazgeçin ya da halka verdiğiniz sözü tutun" dedi.



9 BİN 958 DÖNÜM ALAN

Kuşadası'nda 1994 yılından bu yana pek çok kez satışa çıkartılan 9 bin 958 dönümlük arazi, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında 24 milyon 200 bin liraya satın alındı. İçerisindeki koruma altında bulunan tesis ve arazinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin 7 Nisan 2016'da üç günlük referandum yapılarak halkın fikri soruldu.





9 bin 958 dönümlük arazinin beton yığınına dönüş mesi planlanıyor. İhaleyi alan firma 1 Ekim'de proje için ilk kazmayı vurdu.

İLK OYU KENDİSİ ATTI

Çerçioğlu, referandum sırasında sandığa ilk oyu atıp tercihini yeşil alan yönünde kullanmıştı. Referandumda halkın talebi de yüzde 90 oranında yeşil alan olmuştu. Çerçioğlu, halkın talebi doğrultusunda arazinin yeşil alan olacağını taahhüt etmişti.



14 OCAK'TA İHALE YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkartılan imar planı değişikliği ile Tariş alanında 5 katlı belediye hizmet binası, restoran, kafe ve ticari birimler yapılacağı ortaya çıktı. İmar planında 1. derece turizm imarlı alanın yeşil alan olarak değiştirilmesini beklerken ticari alana dönüştürülmesine tepki gösteren Kuşadalılar, Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tepkilere rağmen 11 Temmuz 2019'da Tariş alanı için yap-işlet-devret yöntemiyle özelleştirme kararı alındı. Bu kararın ardından 14 Ocak'ta ihaleye çıkıldı.

Kuşadası sahillinde yeşil alan olması beklenen arazi, altı ve üstü otoparklı, 5 katlı hizmet binası ve kent meydanın dan oluşacak.



BETON YIĞINI OLACAK

Kuşadası sahilinde yeşil alan olması beklenen alanda altı ve üstü otoparklı, 5 katlı hizmet binası ve kent meydanından oluşacak proje ile 4 milyon liraya ihale bir firmaya verdi. Kuşadası Tariş Platformu, Tariş alanında yapılacak projenin yürütmenin durdurulması için Aydın İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin Büyükşehir Belediyesi'ni haklı bulmasının ardından ihaleyi alan firma 1 Ekim'de proje için ilk kazmayı vurdu. Tariş alanındaki bazı yapılar iş makineleriyle yıkıldı.



AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe



İRADE HİÇE SAYILDI

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Tariş alanıyla ilgili verdiği sözlerin aksini yaptığını söyledi. Çerçioğlu tarafından yapılan sözde referandumda halkın fikirleri önemseniyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Gökçe, "Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tariş'ten 9 bin 958 metrekarelik arsayı alıp bu arsa konusunda ne yapılacağı hususunda referandumla halka görüş sormuştu. Çerçioğlu o gün, arsanın turizm imarlı olmasına rağmen hiçbir şekilde otel, alışveriş olarak değerlendirmeyeceğini ve inşaat yapılmayacağını belirtmişti. Ayrıca 'Burası Kuşadası'nın kalbi. Buraya hiçbir şekilde bina yapılmasını istemiyorum' demişti. Sandıktan sonuçlar çıktı. Çıkan sonuçlara göre vatandaş buranın yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi. Fakat ne yazık ki sadece gösteriden ibaret olan referandumdan çıkan sonuç değerlendirilmedi, halkın istekleri göz önünde bulundurulmadı. Bunun üzerine gerek sivil toplum kuruluşlarından gerekse de vatandaşlarımızdan tepkiler gelmiş olsa da Çerçioğlu bu konulara kulaklarını tıkadı ve kaldığı yerden devam etti. Yani vatandaşın iradesi hiçe sayıldı" dedi.



'BİR MÜJDEYMİŞ GİBİ SUNUYORLAR'

Gelinen noktada Tariş arazisinin bir betonlaşma projesi olarak karşılarında olduğunu dile getiren Gökçe, "İlginç olan vatandaşın istemediği bir proje büyük bir lütuf ve müjdeymiş gibi sunuluyor. Siz kimi kandırıyorsunuz? Yeşil alan olması gereken arazi betonlaştırılıyor. Vatandaşın nefes alacağı alanlar kayboluyor. CHP'li belediyeler hem halkçı olduklarını iddia ediyorlar hem de halkın görüşlerini hiçe sayıyorlar. Halka verilen sözler mi? Onu zaten hiç sormayın namus sözü verdikleri konulardan bile çok rahat 'u' dönüşü yapabiliyorlar ne yazık ki. Ya halkçıyız yalanından vazgeçin, ya da halka verdiğiniz sözü tutun" diye konuştu.



KENDİSİNE BİLE İHANET ETTİ

Başkan Özlem Çerçioğlu, referandum sırasında sandığa ilk oyu atıp tercihini yeşil alan yönünde kullanmıştı. Çerçioğlu betonlaşma tercihiyle kendisine bile ihanet etmiş oldu.

Hüseyin KILIÇ

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