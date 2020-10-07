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Askerlik şubesi önündeki şüpheli valiz paniğe neden oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüpheli valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin kontrollü şekilde açtığı valizden kıyafet ve kişisel bakım ürünleri çıktı.

07.10.2020, 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020,15:56