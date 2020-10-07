  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Karacasu’da pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

’da pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

’ın ilçesinde tekrar yayılma gösteren Kovid-19 salgını, Esençay Mahallesin’deki bir vatandaşın da korona testinin pozitif çıkması ile sonucu pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi.

Karacasu’da pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

07.10.2020, 10:34

Karacasu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelinde tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ederken, Esençay Mahallesinde bir vatandaşın korona testi pozitif çıktı. İlçe genelindeki pozitif vaka sayılarında artış yaşanırken, Ataeymir Mahallesi'nde 1, Esençay Mahallesi'nde 2, Yaylalı Mahallesi'nde 3 olmak üzere toplam pozitif vaka sayısı 6 oldu. Yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında da temaslı olduğu tespit edilen kişi sayısı 32'ye düşerken, izolasyona alınan konut sayısı da 20 oldu.

Korona virüsün hep birlikte kurallara uyularak yenileceğinin altını çizen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise, Karacasulu vatandaşlardan destek isteyerek "Lütfen bizlere destek olun ki, bir olmanın gücü ile bu zor günleri birlikte aşabilelim. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karacasu’da pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA