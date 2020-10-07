‘Kardeşim uyuşturucu kullandığı için öldü’

Didim'de geçtiğimiz gün yaşamını yitiren 25 yaşındaki İrlandalı Ritchie Molloy'un diş beyazlatma tozundan öldüğünü iddia eden İngiliz basınının haberini, Molloy'un ablası Lydia Braniff, "Kardeşim uyuşturucu müptelasıydı" diyerek çürüttü. Yeni Asır'ın ulaştığı ifadelerinde Molloy'un arkadaşları Aaron Callaghan ve Declan Carson da uyuşturucu aldıklarını itiraf etti.

DİDİM'DE EV KİRALADILAR

İrlanda'dan diş tedavisi için Türkiye'ye gelen Ritchie Molloy, Aaron Callaghan ve Declan Carson, Aydın'ın Didim ilçesi Efeler mahallesinde ev tuttu. Barlarda alkol alan İrlandalı gençler, gece yarısı döndükleri evde içkiye devam etti. Bu sırada Ritchie Molloy'un fenalaşması üzerine iki arkadaşı, Didim'de tanıştıkları F.A'yı arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, İrlandalı üç genci baygın halde buldu.

KALP MASAJI YAPILDI AMA...

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Molloy, komaya giren iki arkadaşıyla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Molloy, burada yaşamını yitirdi. Callaghan ile Carson ise ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Hastanesi'ne sevk edildi.

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan haberde, Richard Molloy'un diş tedavisi gördüğü ve ölümüne diş beyaz-latmada kullanılan tozun neden oldu-ğu iddiası ortaya atıldı. Türkiye'nin son dönemde atılım yaptığı sağlık turizmi-ni baltalamaya yönelik bu haberin asılsız olduğunu ise Yeni Asır ortaya çıkardı.



KOKAİN KULLANMIŞLAR

Komadan çıkan İrlandalı 2 gen-cin kan ve idrar tahlillerinde uyuş-turucu madde olan kokain tespit edildi. Ayrıca Yeni Asır'ın ulaş-tığı Callaghan ve Carson'un hastanedeki ifadelerinde, "Üç arkadaş sahilde geziyorduk. Orada Türk vatandaşı F.A. ile tanıştık. Dört kişi, Yalı Caddesi'ndeki barda alkol aldık. Gece yarısına kadar o bardan çıkıp başka bara git-tik. Sonra üç arkadaş evde içkiye devam ettik. Bu sırada Molloy fenalaştı, nefes alamı-yordu. Ardından biz de fena-laştık ve gözümüzü açtığımız-da hastanedeydik. Türkiye'ye gelirken uçakta kokain almış-tık" dediği ortaya çıktı.





'ÖLÜMÜNDE KİMSENİN SUÇU YOK'

KARDEŞİNİN cenazesini almak için Türkiye'ye gelen Richard Molloy'un ablası Lydia Braniff, Yeni Asır'a konuştu. Braniff, ölen kardeşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kullandığını biliyorduk. Türkiye'ye gelmeden önce uyuşturucu almış. Çok üzgünüm. Ölümü uyuşturucu ve alkolden oldu. Bunda kimsenin suçu yok" ifadelerini kullandı.



Hüseyin ÇALIŞKAN