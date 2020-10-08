  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın İkbal’in duyması için 400 bin lira gerekiyor

İkbal’in duyması için 400 bin lira gerekiyor

Aydın'ın Söke ilçesinde kulaksız dünyaya gelen 7 yaşındaki 'in ameliyatı için kampanya başlatıldı. Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin 4 çocuğundan biri olan İkbal Eksik, kulakları olmadan 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi.

İkbal’in duyması için 400 bin lira gerekiyor
Giriş Tarihi: 8.10.2020

2 yıldır işitme cihazı kullanan İkbal için tedavi arayışına giren aile, Bodrum'da özel bir hastanede evlatlarının cihazsız duyabileceğini öğrendi.

"KULAKLARIMI İSTİYORUM"
Kızlarının ameliyatı için gereken 400 bin liralık masraf karşısında çaresiz kalan aile, Aydın Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. İkbal'in 20 Ekim'de gerçekleşecek ameliyat gününe kadar bu paranın toplanması gerekiyor. Diğer çocuklar gibi kulaklarının olmasını istediğini belirten İkbal Eksik, "Kulaklarım olmadığı için öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın konuştuklarını anlayamıyorum. Benim de kulaklarım olsun istiyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İkbal’in duyması için 400 bin lira gerekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA