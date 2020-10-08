İkbal’in duyması için 400 bin lira gerekiyor

2 yıldır işitme cihazı kullanan İkbal için tedavi arayışına giren aile, Bodrum'da özel bir hastanede evlatlarının cihazsız duyabileceğini öğrendi.

"KULAKLARIMI İSTİYORUM"

Kızlarının ameliyatı için gereken 400 bin liralık masraf karşısında çaresiz kalan aile, Aydın Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. İkbal'in 20 Ekim'de gerçekleşecek ameliyat gününe kadar bu paranın toplanması gerekiyor. Diğer çocuklar gibi kulaklarının olmasını istediğini belirten İkbal Eksik, "Kulaklarım olmadığı için öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın konuştuklarını anlayamıyorum. Benim de kulaklarım olsun istiyorum" dedi.

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