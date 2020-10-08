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Haberler Aydın Kuşadası'nda şaşırtan görüntü! Mekanın mutfağında yangın çıktı, aldırmadan eğlenmeye devam ettiler

'nda şaşırtan görüntü! Mekanın mutfağında çıktı, aldırmadan eğlenmeye devam ettiler

Son dakika... ’ın ilçesinde bir mekanın mutfak kısmında ufak çaplı çıktı. Mekanda oturan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesine aldırmadan alkol alıp eğlenmeye devam etti.

Kuşadası'nda şaşırtan görüntü! Mekanın mutfağında yangın çıktı, aldırmadan eğlenmeye devam ettiler

08.10.2020, 10:03

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği mekanda oturan vatandaşlar, dumanları aldırış etmeden alkol alıp eğlenmeye devam etti.

İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

İHA

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