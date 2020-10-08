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Haberler Aydın Sultanhisar eski Belediye Başkanı Uysal, son yolculuğuna uğurlandı

Sultanhisar eski Belediye Başkanı Uysal, uğurlandı

'ın Didim ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sultanhisar'ın eski Belediye Başkanı (72), uzun yıllar görev yaptığı belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından uğurlandı.

Sultanhisar eski Belediye Başkanı Uysal, son yolculuğuna uğurlandı

08.10.2020, 16:22 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,16:22

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 1989 ve 1999 yılları arasında Doğruyol Partisi'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan Necdet Uysal, 27 Eylül sabahı yazlığının bulunduğu Didim'de denize girdi. Kıyıdan açıldıktan bir süre sonra Uysal, suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler durumu fark edip, yardıma koştu. Çok su yuttuğu belirlenen Uysal kıyıya çıkartılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. Suda kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal'a, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Uysal daha sonra Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Uysal, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uysal, 3 Ekim'de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TÖREN
Otopsinin ardından Uysal'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, Sultanhisar Belediyesi önüne getirildi. Burada öğle düzenlenen törene Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, belediye personeli, Uysal'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze, belediye binası önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada kılınan namazın ardından Uysal'ın Rekmez Mezarlığı'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.

DHA

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