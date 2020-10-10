‘Çocuk parkının yanına kasis yapılması şart’

Aydın Efeler'in Adnan Menderes Mahallesi'nin Yeşilırmak Caddesi, duyarsız sürücüler nedeniyle tehlike saçıyor. Caddede araçlarıyla hızlı bir şekilde seyreden sürücüler, yolu kullanmak isteyen vatandaşları korkutuyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yolun kenarında bulunan Risalet Germen Parkı'nda oyun oynayan çocukların güvenliği için yola kasis yapılmasını isteyen vatandaşlar, "Bu yolda duyarsız sürücüler, araçlarıyla hızlı bir şekilde seyrediyor. Yolun hemen yanında park bulunuyor. Burada çocuklarımız oyun oynuyor. Bizler aile olarak çocuklarımıza bakıyoruz ancak bazen dikkatsizlik sonucu yola çıkma ihtimalleri var. Çocuklarımızın güvenliği için bu yola kasis yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS