  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

, zeytinlikte kendini astı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan Volkan T. (32), zeytinlikte kendini ağaca asarak, etti.

İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

10.10.2020, 17:47

Evli ve 1 çocuk babası Volkan T., bu sabah işe gitmek için evden çıktı. Ancak iş yerine gitmedi. Endişeye kapılan mesai arkadaşları Volkan T.'yi aramaya çıktı. Balıkköy ile Kızılcaköy Mahalleleri arasında bulunan zeytinlikte, Volkan T. ağaca asılı halde bulundu.

EŞİ HAMİLEYDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Volkan T.'nin kendini iple asarak intihar ettiğini belirledi. Volkan T.'nin eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA