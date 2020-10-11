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Haberler Aydın Ana yüreği!

Ana yüreği!

Ana yüreği!
Giriş Tarihi: 11.10.2020

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 5 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İş makinesiyle kuyunun etrafı genişletildikten sonra yavru köpek, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bu sırada, anne köpek de kuyunun başından bir an bile ayrılmadı. Anne köpek, yanına bırakılan yavrusunu hemen beslemeye başladı.

KAZIM YÖRÜKCE

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