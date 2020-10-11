Yaşlı çifte daire tuzağı

Yaşlı çift, müteahhit ve emlak komisyoncusu hakkında suç duyurusunda bulundu. Efeler ilçesinde yaşayan Necla Metin (75) ve Himmet Metin (76) Işıklı mahallesinde kendilerine miras kalan arsalarını bir komisyoncu aracılığıyla müteahhide verdi. 12 daire koşuluyla yapılan anlaşma gereği müteahhit Mustafa A. ile Metin çifti arasında, noterde 8 dairelik taahhütname imzalandı. Aynı tarihlerde Metin çifti ile komisyoncu Bilal G. arasında diğer 4 daire için notere gitmeden ayrı bir sözleşme daha imzalandı.

İKİSİ DE İNKAR ETTİ

İnşaat tamamlandıktan sonra 8 dairelerini alan ancak 4 daireleri kendilerine verilmeyen yaşlı çift, müteahhit ve emlakçının sözleşmeyi inkar etmeleri üzerine, haklarını aramak için yargıya başvurdu. Yaşlı çiftin suç duyurusunun ardından savcılık tarafından Mustafa A. ve Bilal G. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.





"SÖZLEŞMEYE ATTIKLARI İMZA ORTADA"

ARSALARININ kurulan tuzak sonucu ellerinden alındığını ve mağdur olduklarını dile getiren Necla Metin, "Arsamızı almak için çok uğraştılar. Başaramayınca 12 daire taahhüdünde bulundular" dedi. Himmet Metin ise, "Şimdi de imzaladıkları sözleşmeyi inkar ediyorlar. Sözleşmeye attıkları imza ortada. Hakkımızı alıncaya kadar davadan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kazım YÖRÜKCE