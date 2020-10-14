7 yıldır bitmeyen işkence

Aydın Söke'de yaşayan Özlem Kamacı ve Ünal Kamacı, 7 yıl önce dünyaevine girdi. Üç çocuk sahibi olan genç çiftin mutlu günleri kısa sürdü. Ünal Kamacı (27), evlendiği günden bu yana eşi Özlem Kamacı'ya (22) sürekli şiddet uyguladı. Çocukları için eşiyle barışmayı kabul eden Özlem Kamacı'nın hayatı yine koca dayağıyla kabusa döndü.

AİLESİNİN YANINA SIĞINDI

ÜNAL Kamacı, üç çocuğunun annesi olan Özlem Kamacı'yı dört gün önce yine öldüresiye dövdü. Eşi tarafından saçları koparılan Özlem Kamacı'nın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzü tanınmaz hale geldi. Yüzünde şiş ve morluklar oluşan talihsiz kadın, bir kez daha ailesinin yanına sığınarak canını zor kurtardı. Özlem Kamacı, kendisini öldüresiye döven kocası Ünal Kamacı'dan şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkan Kamacı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yeni Asır'a konuşan Özlem Kamacı, "Öldüresiye dövdü. Yetmezmiş gibi sürükleyerek saçlarımı kopardı" dedi.

'BENİ BU KABUSTAN KURTARIN'

YENİ Asır'a konuşan Özlem Kamacı, yaşadığı zulme çocukları için katlandığını söyledi Yetkilileri göreve davet eden genç kadın, "Sürekli dayak yiyordum. Beni ölümle tehdit ettiği için yaptıklarını anlatamıyordum. Son yaşanan olayda ise canımı zor kurtardım. Gece yarısı alkollü olduğu için sızınca ailemin yanına sığındım. Beni bu kabustan kurtarın, yaşamak istiyorum. Adalete sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukları önünde canice dövülen genç annenin saçları elinde kaldı.



'ÇOCUKLARIMI O CANIDEN ALIN'

KOCASINDAN öldüresiye dayak yedikten sonra evden kaçmak zorunda kalan ve üç çocuğunu ardında bırakan anne Kamacı, "Beni çocuklarımın önünde acımasızca dövdü. Saçlarımı sürükleyerek kopardı. Can havliyle elinden kurtuldum ve çocuklarımı bile alamadan evden kaçtım. O caninin elinden çocuklarımı kurtarın. Çocuklarıma bir ön önce kavuşmak istiyorum. Bu adamın alkol sorunu var çocuklarıma da şiddet uyguluyordu, onlara da zarar verebilir" diyerek yetkililerden yardım istedi.

İhsan KARATAŞ

Kadına şiddet bitmiyor! Kocasından şiddet gören Özlem yardım istiyor