Kafeteryada otururken polis ekipleri tarafından yakalanan Aksoy, cinayeti itiraf etti. Aksoy, ilk ifadesinde çıkan tartışma sonucu boğazına sarıldığı Tusu'nun burnundan kan gelmesi üzerine öldüğünü anladığını söyledi. Aksoy'un ifadesinin ardından polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada Tusu'nun cansız bedenini bataklıkta toprağa gömülü halde buldu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerindeki çalışmaların ardından çıkarılan talihsiz kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Suat Aksoy çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatice Hemşire’yi sevgilisi öldürmüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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