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Haberler Aydın Hatice Hemşire’yi sevgilisi öldürmüş

Hatice Hemşire’yi sevgilisi öldürmüş

'da kendisinden 4 gündür haber alınmayan 59 yaşındaki hemşire Hatice Tusu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tusu'yu boğazını sıkarak öldüren erkek arkadaşı , ardından cesedi bataklığa gömdü.

Hatice Hemşire’yi sevgilisi öldürmüş
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Kafeteryada otururken polis ekipleri tarafından yakalanan Aksoy, cinayeti itiraf etti. Aksoy, ilk ifadesinde çıkan tartışma sonucu boğazına sarıldığı Tusu'nun burnundan kan gelmesi üzerine öldüğünü anladığını söyledi. Aksoy'un ifadesinin ardından polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada Tusu'nun cansız bedenini bataklıkta toprağa gömülü halde buldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerindeki çalışmaların ardından çıkarılan talihsiz kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Suat Aksoy çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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