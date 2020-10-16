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Haberler Aydın ‘Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor’

‘Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor’

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 'nın hayatı, 7 yıllık eşi olan tarafından adeta kabusa döndü. Ünal Kamacı tarafından şiddet gören Özlem Kamacı, son olarak 5 gün önce yine şiddete maruz kaldı.

‘Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor’
Giriş Tarihi: 16.10.2020

AİLESİNİN YANINA SIĞINDI
Saçları koparılan ve yediği yumruklardan dolayı yüzünde şiş ve morluklar oluşan Özlem Kamacı, ailesinin evine sığınarak dayakçı kocanın elinden kurtuldu. Özlem Kamacı'nın şikayeti üzerine kocası Ünal Kamacı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ünal Kamacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'
Özlem Kamacı, eşinin serbest bırakılmasına isyan etti. Kocasının kendisine zarar verebileceği endişesinden dolayı huzursuz olduğunu belirten Kamacı, "Gördüğüm şiddet nedeniyle halim ortada ama beni bu hale getiren kişi dışarda, tehditlerine devam ediyor, korkudan sokağa çıkamaz olduk. Ben ölünce mi bu cani tutuklanacak" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ

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